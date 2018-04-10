Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник констатировала, что партия совершила нарушение, не указав эти расходы на специальном счету политической кампании, но оно не было грубым.

За такое решение проголосовали девять членов ГИК. Представитель консерваторов Вилюс Шямешка воздержался при голосовании о том, что нарушение не было грубым.

За это нарушение ЛСКЗ грозит административная ответственность.

ГИК установила, что до апреля 2016 года в ЛСКЗ работал один человек - референт. С апреля были трудоустроены еще семь человек - С. Сквернялис, нынешние парламентарии Рута Милюте, Довиле Шакалене и прочие.

С большинством из них были заключены бессрочные трудовые договоры. ЛСКЗ их трудоустроил как координаторов деятельности. Трудовые договора с ними были расторгнуты сразу после второго тура парламентских выборов в конце октября 2016 года.

"Расходы на семерых координаторов деятельности составляют 64 тыс. 935 евро", – сказала заведующая отделом контроля финансирования политических кампаний и политических партий ГИК Лина Пятронене.

Законом предусмотрено, что с началом политической кампании все расходы могут оплачиваться только за счет средств, находящихся на счету политической кампании. С другой стороны, в законе отмечается, что расходами на политическую кампанию не считаются расходы на оплату деятельности персонала.