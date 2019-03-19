"Пригласили бы вы Матойошайтиса (Висвальдаса Матийошайтиса - мэра Каунаса) на пост премьер-министра? А может Рамунаса Карбаускиса? И одобрили бы кандидатуру (Агне) Ширинскене на пост министра юстиции?" – спросил профессор Ландсбергис у Сквернялиса.
"О кандидатуре премьер-министра сегодня говорить еще рано. В апреле я назову две фамилии, – сказал Сквернялис. – Но не думаю, что мэр Каунаса, имея огромное доверие со стороны каунасцев, поменял бы свой пост на другой вызов. По крайней мере об этом речи не было".
На вопрос о назначении Ширинскене на пост министра юстиции, он ответил, что ничего подобного не слышал.
"О кандидатах в министры еще нельзя говорить, – сказал Сквернялис. – Подчеркиваю, что у президента есть конституционное право и обязанность назначать министров, но кандидатов предлагает премьер-министр, тут общение совсем не такое, как было сейчас во время последнего предложения".
По словам Сквернялиса, он не слышал от Ширинскене такой идеи – стать министром юстиции, но сказал, что она - отличный юрист и политик.
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