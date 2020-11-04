Глава парламента утверждает, что подписи членов фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Риты Тамашунене и Ярослава Наркевича повторены дважды, поэтому не набрано минимальное необходимое число подписей депутатов для проведения внеочередного заседания.

Если исключить две повторяющихся подписи, получается, что инициативу "аграриев" поддержали 45 депутатов.

"Вчера, когда я получил документы по поводу проведения заседания, я просто просмотрел все подписи и нашел, что две фамилии повторены дважды. Поскольку не набрано необходимое количество 47 оригинальных подписей, возможно, что это возможная фальсификация", – сказал в среду журналистам В. Пранцкетис.

По его данным, в документ также внесены подписи парламентариев, которые во вторник отсутствовали в сейме.

"Но это лишь мое мнение", – сказал В. Пранцкетис.

Он обещал обратиться в Комиссию по процедурам и этике сейма по вопросу возможной фальсификации документа.

Во вторник "аграрии" заявили, что собрали 47 обязательных подписей под инициативой проведения внеочередного пленарного заседания по обращению сейма в Конституционный суд.

Согласно уставу сейма, внеочередное заседание сейма может быть созвано, если его в письменной форме требует не менее трети членов сейма, то есть не менее 47 депутатов.

Решать вопрос по обращению ИПАЛ-СХС в срочном порядке вынуждает срок, предусмотренный законом.

Он предусматривает, что участники выборов в течение 24 часов от решения Главной избирательной комиссии могут их обжаловать в Сейме или президенту, а Сейм или президент не позднее 48 часов могут обратиться в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в Сейм.

Во вторник председатель Сейма Викторас Пранцкетис отклонил просьбу ИАПЛ - СХС обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в Сейм, поскольку не усматривает нарушений закона. Чуть раньше это сделал президент Литвы Гитанас Науседа, а также Конституционный суд.

Тогда "аграрии" решили собирать подписи за созыв внеочередного заседания Сейма. По мнению председателя Комитета по вопросам права и правопорядка, "агрария" Агне Ширинскене, такое решение может принимать лишь Сейм.

ИАПЛ-СХС во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в Сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций "До свидания, Волдеморт" и издание "До свидания, Вальдемар" были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По закону, участники выборов в Сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их Сейму или президенту, а президент и Сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в Сейм.