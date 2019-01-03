Такую позицию в четверг озвучили в Конституционном суде (КС) председатель парламентского Комитета по правам человека Валериюс Симуликас и глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.
"Право на проживание в стране само по себе не предоставляет других прав, которые установлены в других законах. Это нужно строго разделять", - сказала в суде Э. Гудзинскайте.
В КС обратился Главный административный суд Литвы (ГАСЛ).
Он рассматривает дело, в котором иностранец, заключивший три года назад в Дании брак с гражданином Литвы, обжалует решение ДМ отказать ему в выдаче вида на жительство в стране.
Суд решает, может ли заключенный за рубежом брак или партнерство быть основанием для выдачи временного вида на жительства в Литве, если такой вид на жительство есть у супруга или партнера.
До этого времени заключившие за границей брак гомосексуальные лица не имели права переехать в Литву к супругу на жительство. Отказывая в выдаче вида на жительство, ДМ подчеркивал, что в Литве не разрешены однополые браки или однополое партнерство.
Э. Гудзинскайте говорит, что несмотря на разъяснение судов Евросоюза (ЕС) ДМ и сейчас не может выдать этому лицу вид на жительство, потому что прежнее решение остановлено из-за рассмотрения судом жалобы заявителя, а новая просьба выдать вид на жительство получена не была.
Представляя позицию юристов парламента, глава парламентского Комитета по правам человека В.Симуликас тоже подчеркнул, что вид на жительство в Литве для члена семьи не обязывает менять закрепленное в Конституции страны понятие семьи - это можно сделать только на референдуме или голосами конституционного большинства в Сейме.
Поэтому, по его словам, Сейм не против, чтобы заключившим за рубежом брак геям на основании объединения семьи был предоставлен вид на жительство в Литве.
"В понимании Сейма это позволительно и это не противоречит Конституции (...). Я считаю, да, вид на жительство должен был быть выдан в этом конкретном случае", - сказал В. Симуликас, отвечая на вопросы судей.
В Конституции Литвы записано, что "семья создается заключением брака по свободному соглашению между мужчиной и женщиной".
В июне Суд справедливости Европейского союза объявил, что однополые партнеры стран сообщества имеют право проживать в любом государстве-члене, даже если оно не признает однополые браки. Э. Гудзинскайте в суде повторила ранее сказанные слова, что после этого разъяснения решение департамента может быть иным.
По ее словам, при принятии решения о невыдаче вида на жительство сочетавшемуся браком с литовцем иностранцу были соблюдены принципы общественного порядка, "с учётом действующего в то время правового поля, настроений общества, общего понимания того, что такое общественный порядок".
"Было решено, что одной из причин является общественный порядок, при котором брак (...) в Литве понимается как брак между мужчиной и женщиной. Очевидно, что теперь, когда Суд справедливости Европейского союза постановил, что государства-члены не могут, принимая решение по вопросам миграции, руководствоваться аргументацией общественного порядка, сексуальная ориентация не является основанием для применения оговорки об общественном порядке", - сказала она.
Конституционный суд должен опубликовать решение в течение одного месяца.
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