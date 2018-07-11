В обнародованных НАТО во вторник проекциях говорится, что оборонный бюджет Литвы в этом году должен составить 1,96% ВВП.

При планировании в прошлом году бюджета 2018 года говорили, что финансирование обороны в Литве составит 2,006% ВВП.

Однако показатель снизился потому, что весной были улучшены прогнозы роста ВВП Литвы.

"Из-за слишком большого роста ВВП нынешнее финансирование формально не достигает 2%, но мы заверили наших партнеров по НАТО, что будут изысканы способы выделить дополнительные средства на оборону еще в этом году и обеспечить обязательство по 2%", - сказал BNS во вторник советник премьера Саулюса Сквернялиса Арнолдас Пикжирнис.

Представители правительства и сейма пока не комментируют источники и сроки повышения финансирования, когда может быть пересмотрен бюджет - решения намечается принять после оценки осенью обновленных Минфином прогнозов роста экономики.

"Мы выполним обязательство выделить на оборону не менее 2% (ВВП - ред.). Этот вопрос будет решаться осенью после анализа прогнозов. Хорошая новость, что рост больше, чем мы осторожно прогнозировали", - сказал во вторник BNS председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

Если прогнозы роста экономики останутся без изменения, до дополнительно на оборону придется выделить около 18 млн евро.

2% ВВП - зафиксированный в документах НАТО стандарт, и президент США Дональд Трамп резко критикует страны, которые его не выполняют.

Литва по расходам на оборону по сравнению с размером экономики занимает шестое место в НАТО.

В соответствии с нынешним проектом, в этом году Литва намечает выделить на оборону 873 млн евро. В абсолютных числах оборонный бюджет меньше у восьми стран Европы - Черногории, Албании, Люксембурга, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии и Болгарии.