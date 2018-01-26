Премьер также обсудит территориальные проблемы Грузии по прошествии почти десяти лет после войны с Россией.
В ходе трехдневного визита, который начинается в воскресенье, Сквернялис встретится с руководством Грузии, министрами иностранных дел и экономики.
"С учетом идеальных политических отношений, это должно отражаться и на экономике. (...) Нехорошо, что у нас застой во взаимной торговле, мало и инвестиций", - сказал BNS советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.
Согласно последним данным, прямые инвестиции Литвы в Грузии составляют примерно 1,45 млн. евро. Грузинские предприниматели инвестировали в Литве более 5,5 млн. евро.
Оборот торговли между Литвой и Грузией за период с января по декабрь прошлого года составил почти 55 млн. евро. Это один из самых малых торговых партнеров Литвы в Европе.
Матулёнис сказал, что премьер также представит в Грузии предложения Литвы по реформированию некоторых областей общественной жизни этой страны.
По его словам, премьер также выразит "солидарность с Грузией по поводу территориальной целостности" и "поддержку дальнейшей интеграции Грузии в европейские структуры и НАТО".
Президент Литвы поддержала Польшу в споре с ЕС: мы не можем обвинять друг друга (3)
В пятницу литовский президент Даля Грибаускайте...
Президент Литвы в Давосе: после выборов Россия останется агрессивной (57)
Президент Литвы , участвующая во Всемирном...
Оппозиция недовольна соглашением по обороне: одним кажется мало, другим - много (7)
Предложенное правящими партиям соглашение об обороне...
Визит премьера Литвы в Грузию: обсудят экономику и территориальные проблемы (3)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис намерен в ходе...
МИД Литвы о блокировке charter.org в Беларуси: это не удивляет, однако расстраивает главред призывает к солидарности (15)
Заблокированный белорусскими властями крупный...
TOP новостей
Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (15)
Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...
Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (40)
"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...
Президент Литвы в Давосе: после выборов Россия останется агрессивной (57)
Президент Литвы , участвующая во Всемирном...
Президент Литвы поддержала Польшу в споре с ЕС: мы не можем обвинять друг друга (3)
В пятницу литовский президент Даля Грибаускайте...
Минфин США расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине (1)
Министерство финансов США объявило о расширении...