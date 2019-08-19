Переизбранный в Верховную Раду, но не стоящий во власти, политик в Вильнюсе пробудет со среды по пятницу.

Он примет участие в конференции президента Валдаса Адамкуса по вопросам внешней политики и безопасности, а также встретится со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

"Это его последний визит в Литву. Вероятнее всего, и его последний визит на этом посту", - сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера Сейма.

"Это такой символический визит к настоящим друзьям", - добавил он.

Новый украинский парламент присягнёт 29 августа. После досрочных выборов партия "Слуга народа" нового президента Владимира Зеленского имеет в Раде абсолютное большинство.

Парубий, представитель партии "Европейская солидарность" прежнего лидера страны Петра Порошенко, был переизбран в парламент, но будет работать в оппозиции.

Верба утверждает, что по мере обновления политической системы этой страны лидеры литовского и украинского парламентов обсудят, как обеспечить преемственность в двусторонних отношениях, как Киев может и впредь заручиться поддержкой Европейского союза (ЕС) в процессе реформ.

"Для этой преемственности очень важно, чтобы те люди, которые были на таких постах (как А.Парубий), продолжали играть конструктивную роль", - сказал советник В.Пранцкетиса.

Он сказал, что председатели парламента обсудят также возможности стран Центральной и Восточной Европы совместно реагировать на принятое несколько месяцев назад решение о возвращении России права голоса в Совете Европы.

Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и является одним из самых активных доноров страны в международном сообществе.