Завершающий своё пребывание на посту председателя украинской Верховной рады Андрий Парубий на этой неделе прибывает в Литву со своим последним визитом.
© Itar-Tass / Scanpix

Переизбранный в Верховную Раду, но не стоящий во власти, политик в Вильнюсе пробудет со среды по пятницу.

Он примет участие в конференции президента Валдаса Адамкуса по вопросам внешней политики и безопасности, а также встретится со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Статьи по теме:
В Раде Украины предлагают наказывать за непризнание Крыма украинским  (14)
Порошенко возглавил новую партию, "чтобы привести Украину в ЕС и НАТО"  (5)

"Это его последний визит в Литву. Вероятнее всего, и его последний визит на этом посту", - сказал BNS Вайдотас Верба, советник спикера Сейма.

"Это такой символический визит к настоящим друзьям", - добавил он.

Новый украинский парламент присягнёт 29 августа. После досрочных выборов партия "Слуга народа" нового президента Владимира Зеленского имеет в Раде абсолютное большинство.

Парубий, представитель партии "Европейская солидарность" прежнего лидера страны Петра Порошенко, был переизбран в парламент, но будет работать в оппозиции.

Верба утверждает, что по мере обновления политической системы этой страны лидеры литовского и украинского парламентов обсудят, как обеспечить преемственность в двусторонних отношениях, как Киев может и впредь заручиться поддержкой Европейского союза (ЕС) в процессе реформ.

"Для этой преемственности очень важно, чтобы те люди, которые были на таких постах (как А.Парубий), продолжали играть конструктивную роль", - сказал советник В.Пранцкетиса.

Он сказал, что председатели парламента обсудят также возможности стран Центральной и Восточной Европы совместно реагировать на принятое несколько месяцев назад решение о возвращении России права голоса в Совете Европы.

Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, оружие на миллионы евро и является одним из самых активных доноров страны в международном сообществе.

Статьи по теме:

Зеленский подал в Верховную Раду Украины закон об импичменте (1)

Президент Украины Владимир Зеленский подал в...

Порошенко подписал закон о государственном языке (14)

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон...

Политика

Спикер Сейма Литвы намерен направить в КНБО информацию госбезопасности по депутату Розовой

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис обещает...

"Визит к настоящим друзьям": спикер украинской Рады прибывает в Литву (14)

Завершающий своё пребывание на посту председателя...

Самые влиятельные в Литве - 2019 год: список политиков (22)

DELFI объявляет новую часть проекта "Самые влиятельные в...

Президент Литвы встречается с вице-президентом Индии (37)

В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду....

Президент Литвы уволил одного подозреваемого судью, по поводу еще двоих обратился в Сейм (8)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу уволил...

TOP новостей

Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...

Сергей Шарм Сергей Шарм Сергей Шарм

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (20)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня (1)

Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...

Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро (1)

В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...

Погода: до середины недели прогнозируют дожди (1)

В понедельник в Литве прогнозируют переменную...