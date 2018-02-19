А. Дуда на прошлой неделе посетил представителей польской диаспоры Литвы, встретился с президентом Далей Грибаускайте, принял участие в мероприятиях, посвященных столетию восстановления Литовского государства.

Аналитики говорят, что принятое на встрече президентов решение о возобновлении работы Комиссии Литвы и Польши по вопросам образования и обещанная президентом Д. Грибаускайте поддержка Варшаве в ее споре с Еврокомиссией (ЕК) поможет ускорить наметившееся в последнее время потепление в отношениях между странами.

"Судя по результатам, по тому, что говорили президенты, по тому, о чем они договорились, можно сказать, что произошел определенный перелом, был достигнут консенсус по сложнейшим политическим вопросам", - сказал в понедельник BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Мариюш Антонович.

Он также является членом общественной организации "Польский дискуссионный клуб".

В Литве проживает около 200 тыс. поляков. Польша в течение пяти последних лет заморозила визиты на высшем уровне в Вильнюс, обвиняя Литву в проблемах польской национальной общины.

Претензии Варшавы преимущественно были связаны с образованием поляков Литвы и отсутствием возможности для них записывать в личных документах имя и фамилию в оригинальном виде.

Однако в последнее время наблюдается потепление двусторонних отношений - в сентябре Литву посетил маршалок Сейма Польши Марек Кучиньский, в марте в Вильнюсе ждут премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По словам доцента ИМОПН ВУ Кестутиса Гирнюса, благодарить за потепление в литовско-польских отношениях следует премьера Саулюса Сквернялиса, который первым проявил инициативу возобновить политические связи с Варшавой на высшем уровне.

Еще во время выборов в сейм С. Сквернялис встретился в Польше с лидером правящих правых Ярославом Качиньским. Вторая такая встреча состоялась в сентябре прошлого года.

"Президент, хотя она и занимается внешней политикой, пять лет молчала", - сказал BNS обозреватель.

По словам аналитиков, более дружелюбное отношение Польши к Вильнюсу может быть связано с поиском новых союзников после того, как у Варшавы ухудшились отношения с крупнейшими европейскими столицами - Брюсселем, Парижем и Берлином.

В этом году странам - членам Евросоюза (ЕС), возможно, придется решать, предпринять ли санкции в отношении Польши из-за ее судебной реформы.

Однако после встречи с А. Дудой литовский президент в субботу заявила, что в этом споре призовет обе стороны договориться и не станет поддерживать "никакие насильственные действия и силовые методы в отношении какой бы то ни было страны".

Важные подвижки в литовско-польских отношениях произошли в июне прошлого года, когда договор о тарифах железнодорожных грузоперевозок подписали Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) и польская компания Orlen, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй. Так был положен конец многолетнему спору о польских инвестициях в Литве.

Президенты Литвы и Польши на прошлой неделе также объявили о том, что будут добиваться заключения в июне соглашения между странами Балтии, Варшавой и ЕК относительно синхронизации электросетей с Западной Европой. Для Литвы также важна поддержка Польши с целью оказания давления на Белоруссию по поводу строительства Белорусской АЭС в Островце.