Первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости в своей речи во время празднования Дня защитников Свободы в субботу подчеркнул, что Европа "скатывается в культурном, духовном, не только демографическом смысле".

"Европейцы не хотят жить, они не хотят иметь детей, они не хотят, чтобы развивалась их цивилизация. Странные люди. Катятся к упадку. Это ждет и нас – может быть, не меня, я успею избежать. Но через несколько десятилетий может наступить такой кризис, который сейчас лишь ощущается: большие массы мигрантов и ещё потепление климата, что в свою очередь побудит миллионы людей бежать. Не только с юга, не только из Африки, но и с Севера", – предупредил профессор.

"Нам следовало бы подумать о задаче для нас: усилить стойкость литовского народа на своей земле. Наша основная сила, и защита, и возможность сдать этот приближающийся экзамен – это лишь братство, поддержка друг друга", – говорил он в своей речи.

Он не скупился на критику в адрес большинства членов Сейма, которые, по его словам, "прямо хмелеют от своего могущества и удовольствия от разбивания голов". Он критиковал инициированные в Сейме поправки по поводу запрещенной информации, предусмотренные в которых формулировки могут преградить путь критике власти.

"Запрещается порицать власть. За критику власти предлагается Уголовный кодекс. Это – путинизм высшего уровня. Мы должны защищаться", – рассуждал Витаутас Ландсбергис.

Он поблагодарил собравшихся в Сейме защитников Свободы в январе 1991 года, которые, по его словам, назвали Сейм "сердцем Литвы" и шли умирать за честь.

"Однако бывает, что сердце устает, начинает болеть, происходят перебои и спазмы. Вы, защитники, имеете право наблюдать за сердцем Литвы – Сеймом. Создать консилиум, установить диагноз и лечение. Наблюдайте и оценивайте, что здесь происходит", – говорил он.

Почётный председатель оппозиционной партии "Союз отечества – литовские христианские демократы" иронизировал, что в устав Сейма могла быть включена норма, чтобы по предложениям большинства в Сейме можно было "голосовать столько раз, сколько нужно".

Он также критиковал решение по поводу вручения премии Свободы оставшимся в живых партизанам, говоря, что "последние отдавшие всё борцы за свободу не должны быть униженными при назначении им по седьмой части премии Свободы".

Витаутас Ландсбергис обратил внимание и на ситуацию , связанную со своим внуком, руководителем "Союза отечества" Габриэлюсом Ландсбергисом: у представителей правящих в Сейме родилась идея отпечатать мишень с силуэтом человека и надписью "Габриэлюс".

"Коллега, член Сейма, внезапно объявляется врагом, его портрет или имя публично расстреливают. Пусть себе погибает. Эти методы возникают из мифологии масок и дождевиков, ещё необъявленной официальной религией Литвы. Так приостановимся. Культурные вещи. Пусть о таком поведении рассуждает Комитет культуры", – иронизировал он, имея в виду комитет под управлением лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса.