На вопрос, чего дальше ждать, Ландсбергис ответил, что это только начало, а вот спрашивать надо, чем все это закончится в Европе и в мире: "Если так называемая демократическая Европа продаст Беларусь, то и ее конец не за горами. Все связано. Это не только отдельно взятая Беларусь. Как выясняется, речь идет о тандеме Путина и Лукашенко. Лукашенко могли сменить и раньше, а сейчас они так сцепились, что всем понятно - Лукашенко падет тогда, когда падет Путин. Иными словами – никогда. Или все же Путин пожертвует Лукашенко? Уже опаздывает и компрометирует себя. Все то, что сейчас делают, перешло в режим террора. Людей похищают на улицах, а милиция не знает, чьих рук это дело, никого не находят. Россия травит лидера оппозиции. Очень спокойно, при этом плетут какую-то ерунду.

"Треп" идет по всему миру и кажется, что это можно. Если мир будет поглощать этот "треп" и не поставит на место тех, кто треплется, то мир смотрится неважно. Мы обсуждаем судьбу Беларуси. Конечно, жаль, наш сосед, историческая сестра и т.д., но тут более серьезные вещи"

"Сейчас Беларусь - это просто люди, которые не хотят мириться с глупостями, насилием и "трепом". Хорошо, если они устоят. Террористы похищают людей, запугивают, бьют, убивают, показывают, что и вас то же ждет. Тем, кто на западе смотрит с симпатией, говорят - вы хотите войны? Нет. Вот, пожалуйста, мы разрешаем вам это делать, лишь бы не было войны. <...> Это большой международный всемирный экзамен", – сказал профессор.

По словам Ландсбергиса, мы уже вроде бы уверовали, что жители Беларуси так загнаны в угол, что неспособны сказать свое слово. Но сейчас видно, что они хотят высказаться, но не могут найти форму выражения этих слов.

"У них нет руководителей, нет структур, демократических борющихся структур. Бороться надо за саму демократию. Надо учреждать свою демократию, выбирать своих представителей на улицах, чтобы это были настоящие представители, а не ставленники из госведосмств, которые якобы говорят от имени Беларуси. Никто там не говорит от имени Беларуси. <...> Даже сами оппозиционеры хотят соблюдать закон. Чей закон? Лукашенко издаст "указ", Путен укажет ему, какой именно, и это будет закон, который надо соблюдать? Белорусы должны провести черту - дескать это нелегитимная власть, Лукашенко не был избран. И парламент, который якобы белорусский, тоже должен быть выбран по-настоящему. Тогда будет кому решать. Иначе все нелигитимно. Держаться за нелигитимную власть, т.е. подчиняться мафии, это законно? <...> Из этого ничего не получится. Надо поставить цель - отказ от мафиозной власти", – сказал Ландсбергис.