"Пока мы есть, мы будем сопротивляться. Молчание ягнят было бы капитуляцией", - заявил В. Ландсбергис в субботу.

По его словам, слова президента Гитанаса Науседы о том, что движение против БелАЭС слишком запоздало, только заставляют говорить громче.

"Президент говорит сдержанно - мы будем работать с большим вдохновением, нежели в последние 10 лет, - но он удивлен, почему мы еще серьезно не выступили против на международном уровне. Вот почему мы появляемся. Мы видим, что наши оппоненты из Литвы - друзья бомбы Островца - все больше нервничают", - сказал профессор В. Ландсбергис.

"Если Островец разбудит нас, чтобы жить, жить прилично, это будет большим преимуществом этого монстра", - продолжил он.

При этом профессор подчеркнул, что, по его словам, сопротивление Литвы Островецкой АЭС является защитой независимости Беларуси.

"Островецкая АЭС, или белорусская АЭС в Островце, является последним перекрестком для осажденной сестры Беларуси. Оставаться на российской стороне или растаять? Очевидно, что Островец был создан не только для того, чтобы отомстить независимой Литве, но и для исчезновения Беларуси. Мы не хотим, чтобы она исчезла", - добавил В. Ландсбергис.

ELTA напоминает, что президент Литвы Гитанас Науседа в своей оценке общественных движений против Островецкой АЭС сказал, что если бы они собрались восемь или девять лет назад, атомная электростанция не возникла бы на границе с Литвой. Вместе с тем глава государства сказал, что, по его мнению, у движения, которое было создано для борьбы со строительством Островецкой АЭС, была перспектива оказания давления на Беларусь путем объединения сил на европейском и трансатлантическом уровне.