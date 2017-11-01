Вильнюсские либералы, которые расторгли соглашение с консерваторами в Вильнюсской мэрии, подписали соглашение о сотрудничестве с Избирательной акцией поляков Литвы, соцдемами и "Порядком и справедливостью".
Remigijus Šimašius
© DELFI / Karolina Pansevič

У подписавших соглашение четырех фракций есть 32 из 51 голоса.

В соглашении предусмотрено 18 приоритетов, включая расширение сети детских садов, осуществление проекта Национального стадиона, помощь культурным центрам нацменьшинств и обновление общего плана Вильнюса.

"Фракции обязались в ускоренном темпе продолжать начатые работы и до конца срока полномочий уделять больше внимания следующим приоритетам: образование, рост города, управление городскими компаниями, повышение конкурентоспособности, защита интересов вильнюсцев", – цитируются в сообщении слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Соглашение подписал Шимашюс, староста фракции либералов Винцас Юргутис, председатель Вильнюсского отдела ИАПЛ-СХС Ванда Кравчонок, председатель Вильнюсского отделения соцдемов Ауксе Контримене, староста фракции "Порядка и справедливости" Гедиминас Руджёнис.

В начале октября либералы расторгли соглашение о сотрудничестве с консерваторами. В оппозиции по-прежнему остается Литовский союз свободы (либералы) и фракция Литовского списка.

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