У подписавших соглашение четырех фракций есть 32 из 51 голоса.
В соглашении предусмотрено 18 приоритетов, включая расширение сети детских садов, осуществление проекта Национального стадиона, помощь культурным центрам нацменьшинств и обновление общего плана Вильнюса.
"Фракции обязались в ускоренном темпе продолжать начатые работы и до конца срока полномочий уделять больше внимания следующим приоритетам: образование, рост города, управление городскими компаниями, повышение конкурентоспособности, защита интересов вильнюсцев", – цитируются в сообщении слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.
Соглашение подписал Шимашюс, староста фракции либералов Винцас Юргутис, председатель Вильнюсского отдела ИАПЛ-СХС Ванда Кравчонок, председатель Вильнюсского отделения соцдемов Ауксе Контримене, староста фракции "Порядка и справедливости" Гедиминас Руджёнис.
В начале октября либералы расторгли соглашение о сотрудничестве с консерваторами. В оппозиции по-прежнему остается Литовский союз свободы (либералы) и фракция Литовского списка.
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