Выступая во вторник на открытии конгресса в Вильнюсе, председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сказал, что нужно стремиться к диалогу, а не к изоляции. По его словам, для представителей КС России следовало сделать исключение и разрешить приехать на конгресс. "Венецианская комиссия выразила очень критичное мнение по поводу решения КС России по Крыму, но здесь происходит всемирная встреча конституционных судов на высшем уровене, и нам нужен диалог, а не противостояние. Мы должны показывать позитивные примеры, такова цель международных мероприятий", - повторил Дж.Букиккио свою позицию и на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Россия является членом Совета Европы, Венецианской комиссии. "Мы считаем, по-моему личному мнению, представителям России должны были разрешить прибыть в Литву", - сказал он. Между тем литовский президент Даля Грибаускайте сказала, что "мы никогда не поприветствуем и не пожмем руки тем, кто попирает верховенство права и чьи решения ломают судьбы тысяч людей". "Мы видим, как в Европе хотят заново силой перекроить границы государств. После военной агрессии на Восточной Украине и оккупации Крыма пытаются скомпрометировать авторитет Европейского суда по правам человека. Кроме того, с целью мнимой защиты национальной и религиозной идентичности, для своих злых замыслов стремятся привлечь КС, дискредитируя его миссию по обеспечению верховенства права. Трудно придумать что-то более циничное, чем совершение преступлений под прикрытием конституционного правосудия", - сказала Д. Грибаускайте. По ее словам, такое поведение ставит под угрозу основы международного порядка и европейской безопасности, которые опираются на Хартию ООН, Хельсинкский Заключительный акт и Европейскую конвенцию по правам человека. Председатель КС Литвы Дайнюс Жалимас обратил внимание на то, что не решение не впускать российскую делегацию было принято не литовским КС, а исполнительной властью. По его словам, если осуждается аннексии Крыма, если осуждаются решения ее узаконивающие, то нужно быть последовательными и демонстрировать свою позицию. "Честно говоря, нет в мире ни одного случая, когда судебная власть была дискредитирована в такой большой степени (...), нет прецедента в другой стране, где КС бы использовался для совершения такого преступления", - сказал председатель литовского Конституционного суда. В Вильнюсе проходит IV конгресс Всемирной конференции по конституционной юстиции, на который приглашены главы конституционных судов со всего мира, представители международных судов. Тема этого конгресса - "Верховенство права и конституционная юстиция в современном мире". По словам Д.Жалимаса, участники мероприятия обсуждают вызовы, с которыми в разных странах сталкиваются конституционные суды - это терроризм, коррупция, независимость судов и прочее. Судьи КС России не приглашены на мероприятие из-за решений, узаконивших аннексию Крыма. Департамент миграции по предложению МИД Литвы внес судей этого суда в список лиц, которым запрещен въезд в Литву. О таком решении Литвы еще зимой прошлого года был информирован президент РФ Владимир Путин. Евросоюз (ЕС) не признает законность осуществленной Москвой в 2014 году аннексии Крыма и утверждает, что выборы российского парламента в Крыму осенью того года были незаконными. ЕС ввел экономические санкции в отношении Москвы, он также применяет санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за аннексию Крыма.

