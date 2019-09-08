Как сообщили BNS в посольстве Польши в Вильнюсе, глава Сената встретится с руководителем литовского парламента Викторасом Пранцкетисом.
С. Карчевский также встретится с представителями Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей: министром внутренних дел Ритой Тамашунене и министром транспорта Ярославом Наркевичем.
Кроме того, председатель Сената встретится в Вильнюсском доме польской культуры с участниками съезда поляков мира с вильнюсскими корнями.
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