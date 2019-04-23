Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обогнали Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ), который месяц назад был лидером опросов, утверждает Vilmorus, опубликовавший в минувшую субботу результаты новейшего исследования.
Ramūnas Karbauskis ir Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Рейтинг консерваторов достигает 20,8% от числа всех опрошенных, что составляло бы 31% всех избирателей. Союз Отечества является одним из лидеров, в течение многих месяцев они опережали СКЗЛ, который набрал 15,8% респондентов, или 23,4% всех избирателей", - сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

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В мартовском опросе крестьян в рейтинге лидировали с 18,6%, СО-ХДЛ тогда поддерживали 16,3% респондентов. В феврале в опросе лидировали консерваторы с 18%, а занявшие второе место аграрии получили около 16% голосов избирателей.

Социал-демократическая партия занимает третье место с 7,3% (8,5% в марте), 5% барьер преодолели "Порядок и справедливость" с 6% голосов (4,8% в марте) и Партия труда - 5,8% (5,3% в марте).

Согласно данным опроса, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей получит 3,1% голосов, Социал-демократическая трудовая партия и Движение либералов - 2,8%, Партию центра может поддержать 2,6% жителей.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу ежедневной газеты Lietuvos rytas 4–13 апреля провёл репрезентативный опрос населения, погрешность которого может достигать 3,1%.

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