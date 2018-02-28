По ее словам, это было шесть лет назад.
"Была. Знаю, что было воспаление горла, это было где-то 6 лет назад", – сказала 28 февраля в интервью на Žinių radijаs представитель "крестьян" Башкене, отвечая на вопрос, ходила ли она в специальный кабинет для политиков в Антакальнисской клинике.
Она сказала, что пошла туда, так как не была прописана в Вильнюсе, поэтому ей пришлось бы обращаться к врачам по месту жительства.
"Вопрос был решен так, чтобы в случае болезни мы могли обратиться и получить помощь", – сказала Башкене. По ее словам, сейчас такого кабинета в этой клинике уже нет.
"Я думаю, это не проблема, если бы в Литве только такие проблемы были. Конечно, подобное надо упразднять, не должно быть привилегий, не должно быть исключительности, но каждый из нас в ответе за то, чтобы наша работа, наше поведение не вызывали недовольства у людей", – сказала политик.
Вильнюсские власти упразднили специальный кабинет для политиков в прошлом году.
Главы Вильнюса и больницы тогда сказали, что в этом кабинете помощь получали депутаты, подписанты и другие политики, в основном – социал-демократы и консерваторы.
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