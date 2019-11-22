В пятницу вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко призвал народы не присваивать лидеров восстания XIX века, особенно Константина (бел. Кастуся) Калиновского.
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, Восстание 1863–1864 годов против Российской империи является "страницей нашего общего прошлого", которое объединяет народы, участвовавшие в бунте.

"У каждой страны свой образ К. Калиновского, но он не должен стать исторической фигурой, которую используют в политических целях. Наоборот, это та страница нашего общего прошлого, которую мы должны ценить, и которая нас объединяет сейчас и в будущем", – заявил И. Петришенко в Вильнюсском кафедральном соборе.

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Заместитель премьера Беларуси выступил с речью во время торжественной церемонии перезахоронения останков лидеров восстания в Вильнюсе.

"Это по-настоящему исторический момент, равно важный для белорусского, литовского, польского, украинского и латвийского народов", – сказал политик.

"События 1863–1864 годов, которые затронули сразу несколько территорий государств Восточной Европы, происходили и на нашей земле. Почти все лица, которым сегодня мы отдаем дань памяти, являются сынами белорусской земли, связаны с ней общей судьбой", – добавил представитель Беларуси.

"Для белорусов это не только воспоминания о прошлом, но, что важнее, это возможность почтить наших предков, которые обрели покой в своей земле", – сказал И. Петришенко.

Белорусы считают К. Калиновского своим национальным героем, который оказал огромное влияние на развитие нации и государства.

И. Петришенко поблагодарил Литву за сотрудничество в идентификации останков К. Калиновского.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 годах. Лидеры восстания были казнены в 1864 году.

С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были отданы близким для погребения, их тайно захоронили в месте, недоступном для общественности в то время - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гедиминаса в 1831 году.

Их останки были найдены в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гедиминаса.

В этом году ученые окончательно подтвердили, что на горе Гедиминаса в Вильнюсе были найдены останки руководителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского.

Они будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу в Вильнюсе.

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