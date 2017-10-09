Член фракции Союза Отечества- Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) в Cейме Раса Юкнявичене переизбрана вице-председателем Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО еще на один год.
Rasa Juknevičienė
© DELFI / Domantas Pipas

Выборы руководства ПА проходили в Бухаресте на сессии этой организации.

"Я чрезвычайно благодарна возможности занять почетную позицию вице-председателя в ПА НАТО. На этой сессии был принят и мой доклад о России. Я также поддерживала стремление Украины провести сессию ПА НАТО в этой стране. Вчера, наконец, было принято решение, что впервые в истории сессия ассамблеи 2020 года состоится в Киеве, поэтому сегодня у нас есть повод порадоваться за Украину, понаблюдать за ее движением на пути к членству в НАТО", - цитируются словам Р. Юкнявичене в сообщении пресс-службы Cейма.

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В качестве своих основных приоритетов деятельности она указала укрепление трансатлантических связей, активную работу со стремящимися к членству в НАТО Украиной и Грузией, укрепление связей, уделение особого внимания угрозам странам Южной Европы и Балтии.

Председателем ПА НАТО является представитель Италии Паоло Али, у него пять заместителей.

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