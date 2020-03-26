"Мы ищем возможности это узаконить и работать иначе, сегодня устав сейма не предусматривает иной возможности", – сказала BNS Р. Башкене.
Сейм в следующий вторник после сделанного из-за карантина перерыва соберётся на пленарные заседания. Планируются голосования по проектам, вносимым кабмином в связи с карантином, по назначениям судей Конституционного суд, Верховного суда, по возвращённому на доработку президентом Закону о конфискации гражданского имущества.
По словам Р. Башкене, за внесением и чтением проектов парламентарии смогут наблюдать из своих кабинетов, но для голосования нужно будет собраться в зал.
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