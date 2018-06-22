Политик говорит, что эта поездка была исключительным поводом для представления высокопоставленным иностранным официальным лицам позиции Литвы. Оппозиция заявляет, что представителям властей Литвы нецелесообразно участвовать в событиях, когда приглашаются представители «стран бывшего Советского Союза».

Министерство иностранных дел назвало этот визит человеческой ошибкой.

М.Норбутас: Это был уникальный случай

М.Норбутас по приглашению нескольких американских организаций находился в США с 3 по 10 июня.

Он был единственным представителем стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Вместе с ним в программе «молодых лидеров» приняли участие вице-министры Белорусии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

М.Норбутас сказал, что не сомневается в том, что этот визит был очень полезен как для него, так и для страны.

«Участвовать в программе было предложено представителям стран бывшего Советского Союза. Целью визита было стимулировать демократические процессы в этих странах, показывая, что многие страны уже достигли того, о чём говорят США. Например, Литва была во многих случаях примером», - сказал вице-министр BNS.

По его словам, расходы на поездку покрыли организаторы - StrategyEast Center и Open World Leadership Center.

МИД: Это была человеческая ошибка

Лидеру консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису не понравилось, что в пресс-релизах об этом событии Литва была названа как страна бывшего Советского Союза.

«Разве почти трёх десятилетий независимости, половина из которых - в составе ЕС и НАТО, недостаточно, чтобы мы могли себя характеризовать не как бывшая советская республика? Позорно, что мы не реагируем и позволяем сознательно или ошибочно приклеивать нам вводящие в заблуждение ярлыки. Я думаю, что государственные служащие или политики не должны участвовать в каком-либо формате, пока Литва не будет правильно отнесена к группе государств ЕС», - сказал Г.Ландсбергис.

В комментарии BNS Министерство иностранных дел Литвы указало, что оно прилагает большие усилия для устранения термина «постсоветской республики» из описания нашей страны и обещает обратить внимание организации, что Литва была оккупирована Советским Союзом и США на протяжении 50 лет не признавали оккупацию.

«Литовские официальные лица регулярно приглашаются для участия в различных программах стажировки, организуемых в Соединённых Штатах, в которых, помимо государств ЕС или НАТО, также участвуют и представители других стран (таких как Грузия, Украина, Молдова, Казахстан и т.д.). Мы считаем, что в данном случае имела место человеческая ошибка, без надлежащей оценки круга государств, представители которых были приглашены», - так прокомментировал поездку М.Норбутаса Департамент коммуникаций и культурной дипломатии Министерства иностранных дел.