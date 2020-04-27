"Каждое утро мы видим статистику по количеству проведенных анализов, а последних изо дня в день становилось больше, поэтому мы видим, что количество выявленных новых случаев не растет. Это означает, что кривая коронавируса не повышается, она становится ровной. Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал рекомендации", – сказал вице-министр в интервью радиостанции LRT.

Он подчеркнул, что смягчение ограничений для части бизнеса не означает отзыва карантинных условий, поэтому, как жители, так и сам бизнес должны их соблюдать.

"Я бы точно не назвал решение правительства, принятое в среду, смягчением карантина, это просто позволяет разным видам деятельности постепенно ввернуться и организовать эту деятельность и услуги так, чтобы можно предоставлять их людям. Ни одно из карантинных условий, требований, не является смягчением или не было отозвано. (...) Просьба: давайте соблюдать те же требования, соблюдать дистанцию, носить маски, не участвовать в групповых собраниях" (...)", – рекомендовал вице-министр.