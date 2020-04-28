aA
Литва не была готова к такому кризису, который вызвал объявленный из-за коронавируса карантин, признала вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка.
Jekaterina Rojaka
Jekaterina Rojaka
© DELFI / Karolina Pansevič

"Следует признать, что на самом деле государство не было готово к такому сильному кризису, и у нас не было таких инструментов, у нас были определенные ограничения, из-за чего на практике запустить инструменты поддержки с помощью единой структуры было практически невозможно", - на конференции, организованной Группой экономики пандемии (ГЭП), во вторник заявила Е. Рояка.

Она подчеркнула, что компания Invega приняла на себя лидерство в распределении госпомощи бизнесу в период коронавируса, однако директор Ассоциации страховых компаний Литвы Андрюс Романовскис заявил, что меры помощи по сути стоят на месте.

Статьи по теме:
Представители бизнеса предлагают власти перевести людям на счет по 1358 евро  (115)
Премьер Литвы: если через месяц у бизнеса возникает вопрос существования, наверное с ним не все было в порядке  (44)

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене утверждала, что выплаты за простои государство платит достаточно оперативно и ситуация не такая драматичная.

"Сумма, которую запросил бизнес, - 20,3 млн евро, а выплачено уже 11,1 млн евро, то есть только 9 млн евро еще не выплачены", - поделилась на конференции новейшими данными Э. Радишаускене.

Компания Invega во время коронавируса распоряжается портфелем средств в размере 1 млрд 306 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Экономист: финансового кризиса в Литве нет и, скорее всего, не будет (22)

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...

Министр финансов Литвы: после окончания карантина жизнь в прежнее русло не вернется (33)

Введенный в Литве механизм выплат за простои не...

TOP новостей

Julius Kalibatas Poliklinika

Визиты к семейным врачам в Литве могут измениться, заговорили о символической плате за регистрацию (144)

Многим жителям Литвы приходилось сидеть в очереди под...

Вице-министр признала: власть была не готова к таком кризису (7)

Литва не была готова к такому кризису, который вызвал...

Экономист: финансового кризиса в Литве нет и, скорее всего, не будет (22)

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...

Президент о возможности завершить карантин: дата – не главное (3)

Президентская служба Литвы пока не берется оценивать...

Профессор рассказал о новых симптомах коронавируса: пятна на пальцах и сыпь (14)

Несколько недель назад сообщалось о том, что потеря...

|Maža didelių žinių kaina