Вице-министр: предложение ЕС о возвращении фур не соответствует интересам Литвы

Представители литовского правительства говорят, что планы Евросоюза (ЕС) обязать автоперевозчиков возвращать фуры в свою страну как минимум каждые восемь недель не соответствует интересам Литвы.
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

"К сожалению, но предварительное соглашение об обязательном возвращении каждые восемь недель не соответствует ни интересам Литвы, ни интересам ближайших соседей, ни интересам всей Европы", – сказал для присланного BNS комментария вице-министр транспорта и коммуникаций Гитис Мажейка.

Европарламент (ЕП) и председательствующая в ЕС Финляндия договорились в четверг обязать так называемым Пакетом мобильности перевозчиков составить такие графики, чтобы фуры возвращались как минимум каждые восемь недель.

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Это соглашение еще должны утвердить государства-члены.

По данным BNS, достигнутое соглашение Финляндия представит в Брюсселе транспортным атташе государств-членов, а в следующую среду – послам.

Европарламентарии ранее предлагали обязать предприятия возвращать водителей домой каждые четыре недели, однако литовские перевозчики и правительство Литвы говорят, что для них неприемлем и срок, который вдвое больше.

Дипломаты Литвы и других стран Центральной и Восточной Европы пытаются доказать, что возвращение фур будет только увеличивать загрязненность на дорогах и идет вразрез с амбициями Европы остановить изменения климата.

"Пока проигран только бой, а не война – еще есть и правовые, и переговорные возможности найти экономически обоснованное и щадящее для окружающей среды решение", – сказал вице-министр Г. Мажейка.

Ведомства ЕС также собираются ужесточить правила каботажных операций, когда услуги по перевозке грузов предоставляет перевозчик, находящийся в другом государстве-члене – как и ранее, намечается разрешить три операции в течение семи дней, но вводится обязательный четырехдневный период для перерыва (cooling off), показывает полученный BNS текст соглашения.

Литовские предприниматели и представители правительства говорят, что ужесточением правил для перевозчиков западноевропейцы добиваются их вытеснения с рынка.

Против ужесточения правил также выступают правительства Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Болгарии, однако им не хватит голосов, чтобы заблокировать принятие решения.

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил призвано предотвращать злоупотребления и улучшить ситуацию работников. Такие страны, как Франция и Германия, говорят, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы, и это сопоставимо с "социальным демпингом".

Европарламентарий Аушра Мальдейкене в фейсбуке написала, что "ужесточение правил будет очень полезно для Литвы, потому что прекратит эксплуатацию и "пустые" прибыли".

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