Вице-министр, которую критиковали за изменения Правил охоты, подала заявление об увольнении по собственному желанию, она не будет работать со следующей недели.

Министр сказал, что пока не подписал просьбу Р. Вайткявичюте и обещал сделать это чуть позже в четверг.