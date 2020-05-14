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Вице-министр окружающей среды Литвы Раса Вайткявичюте подает в отставку, сообщил BNS в четверг министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
Rasa Vaitkevičiūtė
Rasa Vaitkevičiūtė
© AM nuotr.

Вице-министр, которую критиковали за изменения Правил охоты, подала заявление об увольнении по собственному желанию, она не будет работать со следующей недели.

Министр сказал, что пока не подписал просьбу Р. Вайткявичюте и обещал сделать это чуть позже в четверг.

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