Он приветствовал решение Великобритании объявить, что правительство России несет ответственность за требовавший выкупа вирус, который причинил ущерб многим странам.

"В данном конкретном случае формируется правовой прецедент, который Литва очень поддерживает и говорит, что уже нужно собирать доказательства, нужно назвать виновных и применять в их отношении все правовые формы, в том числе и замораживание их имущества, счетов, денег и, таким образом, компенсирование убытков тем, кто пострадал", - сказал Э. Кярза в четверг BNS.

Дипломатическое ведомство Великобритании отметило, что атака вируса NotPetya, названного ранее как Petya.A, была замаскирована как нападение, организованное криминальными преступниками, но ее главной целью была подрывная деятельность.

Главными мишенями были сектора финансов, энергетики и управления Украины. Однако вирус распространился намного шире и затронул бизнес в Европе и России.

По словам Э. Кярзы, много лет соответствующие ведомства не могли установить людей, ответственных за кибернетические атаки, однако тенденция меняется.

"Демократические страны идут законным путем, а это занимает много времени, пока создается правовая база, создаются разведывательные мощности, которые собирают доказательства", - сказал вице-министр.

В число стран, которые атака вируса NotPetya затронула наиболее серьезно, также были Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. По словам экспертов, по масштабу воздействия вируса Россия занимает 14-е место среди наиболее пострадавших стран.

Россию в этой атаке обвинила и Дания. Кремль категорически отрицает обвинения.

Шифрующий данные вирус заразил тысячи компьютеров во всем мире и особенно затронул международные компании, а также критически важную инфраструктуру - например, оборудование для изменения излучения на Чернобыльской АЭС, морские порты Мумбаи и Амстердама.

Среди затронутых вирусом компаний были российский нефтяной гигант "Роснефть", датская морская логистическая компания Maersk, фармацевтическая группа Merck, французская строительная компания Saint-Gobain и английское рекламное агентство WPP.