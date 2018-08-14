Самая большая угроза для Литвы в кибернетическом пространстве исходит из Российской Федерации (РФ), говорит вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза.
Edvinas Kerza
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Самая большая угроза для Литвы исходит от РФ. Зафиксированы вполне конкретные преступные группировки, которые финансируются российскими властями. Эти группировки создают реально сложные вирусы, которые нельзя обнаружить коммерческими средствами и главная цель которых - захватить компьютерные сети, системы их оппонентов, то есть наши и, без сомнения, воровать информацию", - сказал вице-министр в понедельник в программе LRT "Тема дня".

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По его словам, раньше были только информационные атаки, потом кибернетические, а в этом году зафиксирован первый случай, когда нанятые РФ преступники объединились и одновременно имела место информационная и кибернетическая атака одной и той же группировки.

"Это ощутил один из крупнейших порталов, потому что были захвачены служебные серверы, и наш министр обороны стал одним из участников этой "фальшивой новости". И "с использованием" такого нехорошего министра был создан вирус, помещенный в документ и разосланный конкретному кругу адресатов, значит, они точно знали, в чьи компьютеры хотели попасть", - сказал Э. Кярза.

Национальный центр кибернетической безопасности в прошлом году зафиксировал 55 тыс. инцидентов с безопасностью, около 150 в день.

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