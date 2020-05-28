По его словам, планируется добиться того, чтобы Евросоюз постоянно стремился и повышал давление на Минск в вопросе реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС еще до запуска станции.
"В форматах ЕС у нас есть цель обеспечить постоянный надзор ЕС и повысить давление на Беларусь с целью реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС до запуска атомной станции", – сказал вице-министр.
По его словам, на двухсторонних переговорах Литвы и Беларуси попытаются добиться переноса начала работы станции.
А. Занавичюс подчеркнул, что ведомство сейчас пытается заручиться также и большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС.
"Будем стремиться к тому, чтобы в двухсторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ", – сказал А. Занавичюс.
На прошлой неделе МАГАТЭ представила 11 рекомендаций и восемь предложений по повышению безопасности БелАЭС.
Литва и Беларусь на этой неделе подписали соглашения о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Медсестры вильнюсского мобильного пункта не выдержали: условия очень плохие (16)
27 мая портал Delfi писал, что в Вильнюсе действует лишь...
Работники, родившиеся до 1960 г., могут не работать и получать минимум (21)
Пока в Литве действует чрезвычайное положение,...
Премьер-министр Литвы: если будет вторая волна коронавируса, всю экономику закрывать не будем (75)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Депутат парламента Литвы извинился за поднятую руку, которую приняли за нацистское приветствие (10)
Член фракции правящих литовских "крестьян" Аудрюс...
Шокирующая правда: во время карантина некоторым жителям Литвы приходится жить на 80 евро в месяц (73)
Карантин в Литве все еще продолжается, но уже сейчас...