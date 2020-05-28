По его словам, планируется добиться того, чтобы Евросоюз постоянно стремился и повышал давление на Минск в вопросе реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС еще до запуска станции.

"В форматах ЕС у нас есть цель обеспечить постоянный надзор ЕС и повысить давление на Беларусь с целью реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС до запуска атомной станции", – сказал вице-министр.

По его словам, на двухсторонних переговорах Литвы и Беларуси попытаются добиться переноса начала работы станции.

А. Занавичюс подчеркнул, что ведомство сейчас пытается заручиться также и большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС.

"Будем стремиться к тому, чтобы в двухсторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ", – сказал А. Занавичюс.

На прошлой неделе МАГАТЭ представила 11 рекомендаций и восемь предложений по повышению безопасности БелАЭС.

Литва и Беларусь на этой неделе подписали соглашения о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.