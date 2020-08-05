"Инвестиции США в военную инфраструктуру Литвы показывают, что Литва остается важным приоритетом оборонной политики США. Вместе с США мы укрепляем мощность Авиабазы, повышая в три раза таким образом мощности Авиабазы ВВС Литвы, возможность принять больше воздушных судов. Также улучшаются условия для учений военных подразделений США и стран НАТО и для более быстрого прибытия сил союзников в Литву и другие страны Балтии", - заявил Э. Мисюнас.
По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, эти финансируемые США проекты являются "бесспорным нашим обезательством по охране воздушного пространства НАТО". Также дипломат отметил, что такое усиление увеличивает готовность войск США к операциям быстрого реагирования в Европе.
По данным министерства, полученные от США в 2016-2020 годах средства в Фонд европейских оборонных инициатив позволили завершить 16 объектов на Авиабазе в Шяуляй, строительство еще двух объектов намечено завершить в этом году.
Это новые ангары для ремонта транспорта и наземной техники, операционный центр, три перрона и другие объекты военной инфраструктуры.
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