"Вице-министр финансов Тускене приглашена присоединиться к команде избранного президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она станет экономическим советником", - говорится в пресс-релизе министерства.

48-летняя Тускене занимает пост вице-министра финансов с августа 2017 года, ранее была на должности финансового атташе представительства Литвы в Европейском союзе.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что "гордится профессиональными достижениями и компетентностью своей коллеги, которые не только добавили вес нашей стране, но и были признаны на самом высоком уровне".

Тускене в течение 20 лет занимала различные должности в Министерстве финансов, представляла Литву в Европейском инвестиционном банке и Всемирном банке.

Тускене владеет английским, французским, немецким и русским языками.