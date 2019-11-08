Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене станет экономическим советником нового президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подтвердили BNS в пятницу информированные источники.
Miglė Tuskienė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Вице-министр финансов Тускене приглашена присоединиться к команде избранного президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она станет экономическим советником", - говорится в пресс-релизе министерства.

48-летняя Тускене занимает пост вице-министра финансов с августа 2017 года, ранее была на должности финансового атташе представительства Литвы в Европейском союзе.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что "гордится профессиональными достижениями и компетентностью своей коллеги, которые не только добавили вес нашей стране, но и были признаны на самом высоком уровне".

Тускене в течение 20 лет занимала различные должности в Министерстве финансов, представляла Литву в Европейском инвестиционном банке и Всемирном банке.

Тускене владеет английским, французским, немецким и русским языками.

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