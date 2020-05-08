"Мы не соберем доходов от чуть более чем миллиарда до полутора миллиардов евро", - сказала вице-министр финансов парламентариям на заседании парламентского Комитета по экономике.
По ее словам, в апреле бюджет недополучил 31% запланированных доходов.
"Снижение доходов в апреле было хуже, чем в марте. В марте это в большей степени было обусловлено проблемами с ликвидностью, отсрочкой налогов, а теперь ухудшение сбора доходов связано с ухудшением результатов деятельности предприятий", - сказала М. Тускене.
В апреле, по предварительным данным, государство не получило 221 млн евро запланированных доходов, то есть доходы были на 28,5% (195 млн евро) меньше, чем год назад, а за четыре месяца - почти 300 млн евро доходов (10,5%), то есть эти доходы были на 4,5% (119 млн евро) меньше, чем в прошлом году.
Доходная часть бюджета страны на 2020 год (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств помощи Евросоюза - 11,53 млрд евро.
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