Вице-мэр Каунаса уходит в отставку

"Я подаю в отставку с должности вице-мэра", - сказал в четверг BNS П. Мачюлис.
"Я пообещал В. Ушацкасу, что если он будет баллотироваться на выборах, то я ему буду помогать. После того, как он принял решение добиваться поста президента, моя поддержка и помощь ему с трудом совместимы с моей работой в самоуправлении", - сказал он.
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