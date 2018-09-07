Вице-мэр Каунаса уходит в отставку

"Я подаю в отставку с должности вице-мэра", - сказал в четверг BNS П. Мачюлис.

"Я пообещал В. Ушацкасу, что если он будет баллотироваться на выборах, то я ему буду помогать. После того, как он принял решение добиваться поста президента, моя поддержка и помощь ему с трудом совместимы с моей работой в самоуправлении", - сказал он.