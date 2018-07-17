Вьетнамская делегация обсудит с литовскими пограничниками проблемы миграции

Во время визита предстоит обсудить, как эффективно бороться с незаконной миграцией граждан Вьетнама, как ускорить установление их личностей, вьетнамских гостей также ознакомят с деятельностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Речь пойдет о намечающемся к подписанию в будущем взаимном меморандуме о сотрудничестве в области иммиграции СОГГЛ и Департаменте миграции Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Во вторник гости встретятся с вице-министром внутренних дел Литвы Чесловасом Мулмой, главой СОГГЛ Ренатасом Пожелой.

В среду вьетнамская делегация посетит Центр регистрации иностранцев СОГГЛ в Пабраде, где ознакомится с его деятельностью. Позже вьетнамцы посетят точку, в которой сходятся госграницы Литвы, Латвии и Белоруссии в Зарасайском районе. Им расскажут, как литовские пограничники охраняют границу с Белоруссией и осуществляют контроль за нелегальной миграцией на границе с Латвией.

В четверг намечается визит вьетнамской делегации в Управлении авиации СОГГЛ в местечке Палукнис Тракайского района. Здесь пограничники расскажут гостям об использовании для охраны границы с воздуха вертолетов и специфике этой деятельности.

По данным СОГГЛ, в 2012 пограничники задержали 123 гражданина Вьетнама, пытавшихся незаконно попасть в Литву. В 2014 году был задержан 301 вьетнамец, в 2015 году – 382, в 2016 году – 226, в 2017 – 87. В этом году пограничники задержали 62 вьетнамца.