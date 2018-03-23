На заседании парламентского комитета по делам Европы, представляя прогноз ЕК по экономике зимнего периода, Андрюкайтис сказал, что Литве нужно пересмотреть налоговую систему.

"Налог на окружающую среду и имущество остается актуальным, было бы разумно подумать о них", – сказал Андрюкайтис.

По словам еврокомиссара, "Литва не использует налоговую систему, поэтому очень важна структурная реформа налоговой системы". Он также подчеркнул, что основные проблемы страны - неравенство доходов и нищета.

Он призвал, как можно скорее решать вопрос налоговой реформы, поскольку выборы, которые состоятся в следующем году, будут мешать ее осуществлению.

"Помните, что следующий год очень рискован для налоговой реформы, лучше начинать ее в начале, а не в середине года", - сказал он.

"Первый вызов - нищета и неравенство доходов, разница качества жизни между городом и деревней", – сказал еврокомиссар.

Он критиковал ситуацию, в которой рост зарплат "съедает" инфляция, кроме того, проводимые реформы порой не связаны между собой.

"Рост зарплат осложнен ростом инфляции, динамикой цен. В Литве уже несколько лет проходят реформы рынка труда, образования, пенсионной системы. В этих сферах макроэкономическая ситуация благоприятна, однако корреляция недостаточна", – заметил он.

По словам еврокомиссара, вызовом остается повышение производительности труда. Однако министр экономики Виргиниюс Синкявичюс уверяет, что министерство побуждает компании к компьютеризации, которая может повысить производительность, но проблема в том, что навыки местные работников недостаточны для этого.

"Меньше 50% жителей страны обладают средними навыками в этой сфере", – сказал Синкявичюс.

По словам Андрюкайтиса, ЕК прогнозирует, замедление роста экономики Литвы, но все же этот рост выше роста экономики других стран Европы. В этом году реальный рост ВВП составит 2,9%, а в следующем – 2,6%.

По его словам, сейчас у ЕС есть проблемы с многолетней финансовой перспективой, поэтому если к замедлению роста экономики прибавятся неожиданности, связанные с европейской помощью, то могут возникнуть проблемы.

Консерватор Андрюс Кубилюс предложил, чтобы ЕК сократила список проблем Литвы до 3-4 наименований, чтобы можно было сконцентрироваться на них.

"Выбираем 3-4 пункта, как самые важные, и нормально работаем, поскольку обычно мы готовим большие планы, тогда ничего не меняется", – сказал Кубилюс.

Но, по словам Андрюкайтиса, все названные ЕК проблемы взаимосвязаны и их можно решить все вместе.

В прогнозе ЕК сказано, что рост экономики будет замедляться из-за снижения экспорта и потребления.

По оценке ЕК, в этом и следующем году инфляция в Литве составит 2,9% и 2,6%. По данным ЕК больше всего рост цен будет обусловлен ценами на энергетику и ростом зарплат.