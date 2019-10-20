"Досрочные выборы хороши для тех, чей рейтинг растет, и в этом случае мы можем сделать вывод, что они бесполезны для тех, чей рейтинг падает. "Крестьяне" считают эту ситуацию бесполезной и они недовольны досрочными выборами", - сказал профессор университета Витаутаса Великого Лаурас Белинис.
По мнению политолога, досрочные выборы в Сейм были бы наиболее благоприятными для консерваторов и социал-демократов, но ситуация может измениться в зависимости от способности правящих партий донести до общественности предлагаемые изменения относительно нового бюджета. Говоря о том, что досрочные выборы могут быть разрушительными, Л. Белинис выделяет новые политические силы, которые в настоящее время созревают.
"Для них (новых партий - ELTA) досрочные выборы не принесут ничего нового, они соберут около четырех процентов. Таких партий еще нет, есть только претензии, основанные на очень плохой связи с общественностью, поэтому, на данный момент эти партии ничего бы не получили", - сказал политолог.
На вопрос, какова вероятность досрочных выборов, политолог отвечает, что это невозможно.
"Вероятность равна нулю", - сказал Л. Белинис.
Шарунас Лекис, профессор кафедры политологии университета Витаутаса Великого, также рассуждает, кому выгодны досрочные выборы. Политолог говорит, что такие выборы благоприятствуют оппозиции.
"Известно, что оппозиция, которая в меньшинстве, хочет стать большинством", - сказал Ш. Лекис.
По мнению эксперта, досрочные выборы не нужны Союзу крестьян и зеленых.
"Крестьяне по-прежнему являются ведущей партией, и они останутся. Даже этот конфликт между Карбаускисом и Пранцкетисом можно сгладить, решить в течении полугода, поэтому им не нужны эти досрочные выборы, здесь нет смысла", - поделился политолог.
Отвечая на вопрос о потенциале новых партий на таких выборах, Ш. Лекис сказал, что такие партии не выиграют, потому что они не смогут стать сильнее и подготовиться. Однако, по мнению политолога, досрочные выборы в Сейм маловероятны.
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