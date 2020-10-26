"С большой вероятностью в среду правительство рассмотрит и постановление об ограничениях по всей Литве. Скорее всего, будет рассматриваться запрет на мероприятия, собрания, чтобы не происходило того, что происходит во время соревнований или в других местах, где люди, раздававшие обещания соблюдать правила, не способны этого делать", – заявил на пресс-конференции А. Верига.

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Литве и превышений рекорда новых суточных случаев свыше 600 в воскресенье, критику вызвали решения продолжить проведение баскетбольных соревнований в Литве, на которые собираются по несколько тысяч человек.

В воскресенье состоялись соревнования Литовской баскетбольной лиги между каунасским "Жальгирисом" и вильнюсским "Ритасом", за которыми наблюдали почти 4,4 тыс. зрителей.

Между тем, в понедельник, на заседании правительственного Комитета по управлению последствиями COVID-19, планируется решить вопрос о введении карантина в отдельных самоуправлениях.

Ранее в понедельник министр сообщил, что правительство Литвы решит вопрос объявления карантина в крупных городах страны, он может вступить в силу через несколько дней.

С понедельника по всей Литве до полуночи ограничивается работа баров, ресторанов, ночных клубов, их посетителей следует регистрировать, вводятся и другие ограничения.

Также на две недели вводится карантин в 12-ти муниципалитетах: Электренском, Йонишкском, Юрбаркском, Кельмеском, Клайпедском, Кретингском, Мариямпольском, Пасвальском, Плунгеском, Скуодасском, Шяуляйском, Швенченском. Еще на две недели он продлевается в Расейняйском районе.

На этой неделе в красную зону внесены еще восемь самоуправлений страны: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, а также Вильнюсский, Ширвинтский, Шилальский, Тракайский, Тельшяйский районы. В них на этой неделе также будет введен карантин.