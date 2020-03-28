Верига в Каунасской клинической больнице: из-за одной фотографии не можем уволить человека

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В полдень в субботу в Литву прибыла партия медикаментов, посылка из Китая была доставлена министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой и министром транспорта и коммуникаций Ярославом Наркевичем.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига, который доставил партию медицинских средств, также оценил скандал в Каунасской клинической больнице.

"Сегодня я был в Каунасской инфекционной клинике, общался с врачами и персоналом. Есть много сложных нюансов в этой ситуации.

Простая новость заключается в том, что решения о больницах принимаются людьми, которые знают, что они делают. Мы сами говорили, что какое-то оборудование, такое как защитные очки, респираторы, можно использовать более одного раза.

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Мы смотрим на все ответственно", - сказал министр А.Верига.

По его словам, пока продолжается расследование, глава Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас будет временно отстранен от работы.

"Из-за одной фотографии не можем уволить человека. В больнице растет напряженность без руководителя, поэтому нет необходимости принимать поспешные решения", - сказал министр.

Напоминаем, что глава Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас, который был отстранен от должности, говорит, что премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает к его увольнению, не углубляясь в ситуацию с больницей.

Между тем, в пятницу вечером премьер-министр Саулюс Сквернялис был потрясен новостью, опубликованной журналистом Дайвой Жеймите-Билене об условиях работы медицинского персонала в Каунасской инфекционной больнице. Если факты подтвердятся, глава больницы должен быть уволен, сказал он.

ru.DELFI.lt
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