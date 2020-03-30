"В стационаре 116 пациентов, четыре - в реанимации с кислородом, ещё один более сложный случай с вентиляцией лёгких", - сказал А. Верига на видеоконференции.
По его словам, ещё 29 человек находятся в больницах, но в более лёгком состоянии, однако тоже на кислородных аппаратах.
Есть признаки, что кривая распространения вируса в Литве уплощается
В Литве есть признаки того, что кривая распространения коронавируса уплощается, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Есть определённые признаки или знаки того, что наша кривая распространения вируса уплощается, не выстреливает резко вверх", - сказал министр на видео-конференции.
По его словам, о таких тенденциях говорит снижение относительного числа положительных случаев по сравнению с числом тестов. Министр сказал, что распространение вируса в стране замедляется благодаря введённым карантинным мерам.
Уплощение кривой отражает темп распространения вируса - чем круче кривая, тем быстрее распространяется вирус, из-за чего в лечебные учреждения поступает одновременно много пациентов в тяжёлом состоянии.
В Литве установлено 484 случаев COVID-19, умерли 7 заражённых. Коронавирус установлен у 51 медика, 276 медиков изолированы.
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