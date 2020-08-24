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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что ситуация с распространением коронавируса не улучшается, а общество слишком расслабилось.
„Мы слишком расслабились", - заявил министр журналистам в понедельник.
„Ситуация не улучшается, она эпидемиологически остается такой же плохой", - добавил он.
В последние дни в Литве фиксируется примерно по 30-40 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.
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