„Мы слишком расслабились", - заявил министр журналистам в понедельник.

„Ситуация не улучшается, она эпидемиологически остается такой же плохой", - добавил он.

В последние дни в Литве фиксируется примерно по 30-40 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.