А.Верига предлагает дополнить закон положением о том, что министр здравоохранения по рекомендации Национального центра общественного здравоохранения имеет право устанавливать обязательные требования к использованию средств индивидуальной защиты физическими или юридическими лицами, а также необходимые условия общественного здравоохранения и гигиены.

Министр здравоохранения должен иметь такое право, когда существует риск распространения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний, предусматривается в внесенных в Сейм поправках к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями людей.

Поправки также определят, что такое пандемия - необычайно высокая распространенность инфекционных заболеваний в странах мира, о чем объявила Всемирная организация здравоохранения.

Также А. Верига предлагает разрешить использование средств государственного резерва на случай чрезвычайных эпидемий, но до объявления чрезвычайного положения, мобилизации, чрезвычайного положения или войны в стране.

По словам министра, таким образом у ответственных органов будет основание использовать государственный резерв для предотвращения распространения опасных или особо опасных инфекционных заболеваний.

В настоящее время государственный резерв может использоваться во время чрезвычайных ситуаций или кризисов, а также для устранения их последствий путем мобилизации, объявления чрезвычайного положения или состояния войны.

А.Верига объясняет право министра устанавливать такие требования, как носить маски в общественных местах, управлять потоком посетителей в местах торговли и обслуживания, обеспечивать необходимые расстояния стремлением избежать правовой неопределенности.

По его словам, требования общественной безопасности в настоящее время устанавливаются либо правительством, либо от его имени - главой чрезвычайных операций на государственном уровне, а это "не обеспечивает правовой определенности и часто ставит под сомнение законность".

Министр утверждает, что закон должен определять, в каких случаях, т.е. если существует риск распространения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний, какой субъект может устанавливать обязательные требования для применения защитных мер.

"Поскольку это сфера общественного здравоохранения, такие полномочия должны быть переданы министру здравоохранения. Для обоснования решения министра здравоохранения предусматривается предоставление Национальному центру общественного здравоохранения компетенции в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями", - говорится в пояснительной записке к поправкам.

В пояснительной записке к поправкам А. Верига также указывает, что законодательство в настоящее время не определяет пандемию, хотя сам термин очень широко используется и поэтому должен быть включен в правовую основу.

В настоящее время в Литве действует чрезвычайное положение, объявленное 26 февраля из-за угрозы распространения коронавируса.