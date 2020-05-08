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Состав кабинета министров Литвы дважды профилактически проверяли на коронавирус, результаты были отрицательные, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Два раза делались тесты, оба раза они были отрицательными", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, больше таких проверок пока не планируется.

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