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Состав кабинета министров Литвы дважды профилактически проверяли на коронавирус, результаты были отрицательные, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Два раза делались тесты, оба раза они были отрицательными", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, больше таких проверок пока не планируется.
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