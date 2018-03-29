По словам министра, учения, связанные с работой в таких ситуациях могли бы быть интегрированной частью программы обучения.
"Часть общества еще помнит так называемые бывшие военные кафедры, которые были в университетах, в этом случае мы также должны подумать о каком-либо механизме", - заявил в четверг в сейме журналистам А. Верига.
"Мы обсудим это с университетами, поскольку они достаточно автономны, и в общении с министерством обороны обдумаем, каким способом интегрировать это в программы (обучения - BNS), чтобы медики были готовы", - сказал он.
Об этом он заявил после встречи с министром обороны Раймундасом Кароблисом и председателем Комитета по здравоохранению сейма Литвы Астой Кубилене.
Политики в сейме договорились создать порядок, описывающий механизм руководства услугами здравоохранения, координирования и контроля между гражданскими и военными ведомствами на случай войны.
Кроме вопросов подготовки персонала также обсуждалось накопление запасов.
А. Верига отметил, что после восстановления независимости Литвы гражданские медиков не готовят к работе в военных условиях, хотя, если они с этим столкнутся, то перед ними встанут совершенно конкретные вызовы.
Верига: медиков в университетах стоит готовить к работе на войне (30)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Комитет Сейма займется расследованием финансов страны с 2005 года (9)
В четверг Сейма Литвы обязал парламентский комитет по...
Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне: оснований сомневаться в Кащюнасе не было (5)
Глава парламентского Комитета по национальной...
Министр: достичь компромисса по Стамбульской конвенции быстро не удастся (3)
Конфликт оппонирующих сторон по поводу ратификации...
Спикер Сейма предлагает оценить, может ли Кащюнас работать в комитете (10)
Глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис...
TOP новостей
Парламент Литвы хочет решать, когда женщинам рожать детей, а когда нет (83)
Если парламентом Литвы будут приняты поправки к...
Чудеса: сутки в Паланге по цене двух суток на Тенерифе (38)
Сутки в Паланге в месте, напоминающем нуждающийся в...
"Содра" внесла хаос и требует заплатить миллионный долг (6)
" Содра " решила, что компания, в которой работают 2000...
Депутат предлагает ограничить деятельность приставов (9)
29 марта парламент Литвы приступил к рассмотрению...
Верига: медиков в университетах стоит готовить к работе на войне (30)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...