"И, видимо, логика будет иной: не тестировать весь коллектив, а взять из коллектива два-три человека, зная, как быстро распространяется болезнь", - сказал на пресс-конференции А. Верига.

В четверг Минздрав сообщил, что на мобильных пунктах тесты на коронавирус будут делаться только для людей, которых необходимо проверить.

Как отмечает министерство, желающие провериться превентивно, смогут сделать это в отведенных самоуправлениями учреждениях - поликлиниках или больницах.

Порядок того, как это будет происходить, А. Верига обещает тоже представить на следующей неделе, а пока призывает людей не спешить делать тест.

Он сказал, что порядок изменен, так как люди, для которых была предусмотрена возможность превентивного тестирования, стали массово звонить на "горячую линию", в результате чего провериться не могли те, кому тестирование было необходимо.

На мобильных пунктах прежде всего смогут сделать тест люди, которые ощущают хотя бы один из симптомов острой инфекции дыхательных путей, или которые из-за легкой формы коронавируса лечились дома, а тест нужен для подтверждения выздоровления.

На мобильных пунктах также будут проверяться лица, которым назначены плановые медицинские процедуры, за исключением одонтологических процедур, люди, которые должны будут приняты в учреждения социальной опеки для долгосрочной или краткосрочной опеки.

Минздрав на этой неделе также ввел квоты, сколько на каждом пункте можно взять проб на коронавирус.