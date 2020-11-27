"После дискуссий с правлением Сейма есть еще одна корректировка правил изоляции: в список тех лиц, у которых есть возможность сократить изоляцию, будут внесены и члены Сейма, которые получат возможность сократить изоляцию до 10 дней в случае наличия отрицательного теста на коронавирус", – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.
В четверг члены правления Сейма подняли вопрос о том, почему члены парламента не внесены в список профессий, для которых может применяться самоизоляция сроков в 10 дней, а не 14 дней. А. Верига тогда обещал рассмотреть предложение о сокращении срока.
Ранее сообщалось о пяти литовских депутатах, заразившихся COVID-19.
Председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен 23 ноября обратилась к министру с тем, чтобы Минздрав представил условия управления потоками людей и соблюдения дистанции, норм гигиены, наличия мер защиты в Сейме, соблюдение которых "обеспечило бы безопасную и непрерывную работу Сейма в этот важный для государства период".
В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Сейм не может в данный момент не работать длительное время.
Правление Сейма решило сделать перерыв в работе парламента с этой недели до четверга следующей недели, чтобы подготовиться к полноценной и безопасной работе.
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