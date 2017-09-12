14 сентября на территории России и Беларуси начнутся стратегические учения "Запад-2017". По официальным данным, в учениях примут участие примерно 12 700 военнослужащих, однако на протяжении последних месяцев европейские СМИ и политики говорят о них со все возрастающей тревогой.
Портал DELFI обобщает ключевую информацию о "Западе" и пытается понять, насколько эти опасения обоснованы.
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