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"Запад-2017": военная "олимпиада" России и Беларуси
14 сентября на территории России и Беларуси начнутся стратегические учения "Запад-2017". По официальным данным, в учениях примут участие примерно 12 700 военнослужащих, однако на протяжении последних месяцев европейские СМИ и политики говорят о них со все возрастающей тревогой.
ZAPAD 2017 visualisation
© Rimas Pocius


Портал DELFI обобщает ключевую информацию о "Западе" и пытается понять, насколько эти опасения обоснованы.

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"Запад-2017": военная "олимпиада" России и Беларуси
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