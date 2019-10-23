Представители президента Гитанаса Науседы сказали это после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск рекомендовал предоставить Великобритании продление сроков Брексита.
"Литва согласилась бы на техническое продление соглашения о Брексите на несколько недель. Соглашение о более длительном периоде тоже может рассматриваться, однако эта альтернатива потребовала бы более широких дискуссий со всеми членами Евросоюза (ЕС), и из результаты пока сложно прогнозировать", – информировало BNS президентское ведомство.
Парламентарии Великобритании во вторник отклонили планы премьера Бориса Джонсона еще на этой неделе утвердить соглашение о выходе страны из ЕС.
До этого было предусмотрено, что Великобритания покинет ЕС 31 октября.
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