Ведомство президента Литвы утверждает, что Литва согласилась бы на техническое продление сроков Брексита на несколько недель, а по поводу более длительных сроков нужны обстоятельные дискуссии.
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Представители президента Гитанаса Науседы сказали это после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск рекомендовал предоставить Великобритании продление сроков Брексита.

"Литва согласилась бы на техническое продление соглашения о Брексите на несколько недель. Соглашение о более длительном периоде тоже может рассматриваться, однако эта альтернатива потребовала бы более широких дискуссий со всеми членами Евросоюза (ЕС), и из результаты пока сложно прогнозировать", – информировало BNS президентское ведомство.

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Парламентарии Великобритании во вторник отклонили планы премьера Бориса Джонсона еще на этой неделе утвердить соглашение о выходе страны из ЕС.

До этого было предусмотрено, что Великобритания покинет ЕС 31 октября.

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