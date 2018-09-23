Аналитик ватиканского Catholic News Agency Андреа Гаргльядуччи говорит, что возглавлявший Римско-католическую церковь в 1978 - 2005 годах Иоанн Павел II был убежден, что страны и регионы Европы должны сотрудничать.

"Это напрямую связано с папой Иоанном Павлом II и его заявлениями о том, что Европа может существовать только с обоими легкими, а между двумя этими легкими должно быть сердце", - сказал А. Гаргльядуччи BNS после первого дня визита папы Франциска в Литву.

"Никто об этом особенно не думает, но Литва является географическим центром Европы", - сказал он.

Одной из больших целей понтификата Иоанна Павла II была реинтеграция Европы.

Он был убежден, что для полноты Европы необходимы оба ее "легких" - и Восточная (Европа), и Западная, а основополагающим элементом идентичности Старого материка является культура.

Это понтифик заявил в своей знаменитой речи в 1982 году. Он считал, что без христианства, составляющего основу европейского наследия, единая Европа просто невозможна, а в этом контексте западная и восточная церкви тесно связаны.

Посетивший в субботу Вильнюс папа Франциск сказал жителям Литвы, что "налаживая диалог, являясь открытыми и проявляя понимание, вы можете стать мостом между Восточной и Западной Европой".

Дискуссии в среде ватиканских аналитиков также вызвала цитата папы о том, что Литва должна быть противовесом голосам, высказывающимся за разделение, а не за общность.

Понтифик также призвал Литву быть страной, "которая предпочитает строить мосты, а не границы, которая скорее предпочитает милосердие, а не суд".

А. Гаргльядуччи говорит, что эти усилия могут быть связаны с принятием мигрантов в Литве, тем более, что, обращаясь к представителям властей у Президентского дворца, папа упомянул об историческом радушии литовцев по отношению к другим народам и религиям.

Понтифик призвал литовцев "принять различия".

"Перед понтификатом папы Франциска возникает много вызовов, и один из них - миграция. Нужно иметь в виду, что страны Восточной Европы не приняли такое количество мигрантов, как другие (страны)", - сказал аналитик Catholic News Agency.