18 февраля - последний день регистрации кандидатов.
Документы подали следующие кандидата: Ингрида Шимоните, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, Саулюс Сквернялис, Гитанас Науседа, Пятрас Ауштрявичюс, Валентинас Мазуронис, Витянис-Повилас Андрюкайтис, Альфонсас Буте, Казимерас Юрайтис, Арвидас Юозайтис, Витас Гудишкис и Раймонда Даунене.
До 8 марта кандидаты должны представить необходимые документы и ГИК выдаст им листы для сбора подписей. 9 из кандидатов уже подали все документы.
Кандидаты пройдут окончательную регистрацию, когда соберут не меньше 20 000 подписей избирателей.
Подписи надо представить до 28 марта. Выборы президента в Литве состоятся 12 мая, второй тур – 26 мая.
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