Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский 18 февраля зарегистрировался кандидатом в президенты Литвы, эту информацию BNS подтвердил Главизбирком (ГИК).
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Domantas Pipas

18 февраля - последний день регистрации кандидатов.

Документы подали следующие кандидата: Ингрида Шимоните, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, Саулюс Сквернялис, Гитанас Науседа, Пятрас Ауштрявичюс, Валентинас Мазуронис, Витянис-Повилас Андрюкайтис, Альфонсас Буте, Казимерас Юрайтис, Арвидас Юозайтис, Витас Гудишкис и Раймонда Даунене.

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До 8 марта кандидаты должны представить необходимые документы и ГИК выдаст им листы для сбора подписей. 9 из кандидатов уже подали все документы.

Кандидаты пройдут окончательную регистрацию, когда соберут не меньше 20 000 подписей избирателей.

Подписи надо представить до 28 марта. Выборы президента в Литве состоятся 12 мая, второй тур – 26 мая.

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