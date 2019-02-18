18 февраля - последний день регистрации кандидатов.

Документы подали следующие кандидата: Ингрида Шимоните, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, Саулюс Сквернялис, Гитанас Науседа, Пятрас Ауштрявичюс, Валентинас Мазуронис, Витянис-Повилас Андрюкайтис, Альфонсас Буте, Казимерас Юрайтис, Арвидас Юозайтис, Витас Гудишкис и Раймонда Даунене.

До 8 марта кандидаты должны представить необходимые документы и ГИК выдаст им листы для сбора подписей. 9 из кандидатов уже подали все документы.

Кандидаты пройдут окончательную регистрацию, когда соберут не меньше 20 000 подписей избирателей.

Подписи надо представить до 28 марта. Выборы президента в Литве состоятся 12 мая, второй тур – 26 мая.