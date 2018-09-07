"Я уже рассматриваю такую возможность, поскольку есть такое предложения, меня побуждают сделать это. Тем более, что тут нет ничего нового как среди нас, так и для меня лично. Я уже дважды принимал участие в президентских выборах, и результаты были неплохими", – сказал 7 сентября Томашевский.
Глава ИАПЛ-СХС Томашевский принимал участие в президентских выборах в 2009 (занял 4 место) и в 2014 г. (занял 5 место).
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