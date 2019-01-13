"Я считаю, что иногда мы должны смелее, твёрже выступать против всех неблагополучий, которые возникают в нашей жизни, и занимать такую позицию, которая была бы образцом для нашего подрастающего поколения, поскольку я возлагаю надежду на это поколение", – в воскресенье после торжественного празднования в Сейме журналистам сказал Валдас Адамкус.

По его мнению, воспоминания о защитниках Свободы всегда будут живыми. "Я рад, что мы сохранили эту традицию, особенно для нового поколения, которая это чувство может получить от нас, которые пережили, прошли через эти дни. Я надеюсь, что с таким же настроением мы и далее будем создавать жизнь нашего государства. Понятное дело, возникают всякие колебания, но я с надеждой смотрю в будущее", – сказал журналистам президент Валдас Адамкус.

Лауреат премии Свободы Валдас Адамкус порадовался, что премия Свободы 2018 года вручена группе партизан Объединения в борьбе за свободу Литвы.

"Я действительно рад. Я думаю, что их оценивание должно было быть сделано в самую первую очередь. Сегодня я могу лишь порадоваться, что это мы оценили сообща, и это немного и моральное восполнение за тот вклад, который они сделали, когда жертвовали собой за свободу Литвы", – сказал Валдас Адамкус.

В воскресенье, во время празднования Дня защитников свободы Литвы, семерым бывшим партизанам, боровшихся против Советской оккупации, в Сейме Литвы была вручена премия Свободы.

Премию вручили оставшимся в живых партизанам Йонасу Чепонису, Йонасу Каджёнису, Юозасу Якавонису, Брониславасу Юоспайтису, Витаутасу Бальсису, Йонасу Абукаускасу, Юозасу Моцюсу.