В ходе тайного голосования за предложенное мэром Ремигиюсом Шимашюсом решение освободить ее от должности проголосовало 23 депутата, против было 24, один бюллетень признан недействительным, сообщает BNS.

Вместо А. Вайткунскене на должность главы администрации в среду Р. Шимашюс предложил совету назначить его советника по информационным технологиям Повиласа Подерскиса.

Горсовет не поддержал предложение оппозиции отложить принятие решения до следующего заседания.

Р.Шимашюс признал заслуги А.Вайткунскене в решении вопроса задолженностей самоуправления, однако у него есть претензии к ней по поводу плохого менеджмента, деструктивного отношения к командной работе и управлению персоналом, торможения прогрессивных решений, формирования "избыточных бюрократических образований" в самоуправлении.

Он сказал, что его мнение о главе администрации изменилось из-за распространявшихся в течение двух последних недель "лжи, манипуляций и неэтичных действий с целью сохранить пост".

А.Вайткунскене говорит, что решение обусловлено недовольством окружения мэра ее принципиальностью в вопросе об использовании средств бюджета. Она также обвинила мэра в давлении на нее с тем, чтобы она ушла с должности по собственному желанию.

Шимашюс не представляет совместной работы с Вайткунскене

Мэр Вильнюса Р.Шимашюс говорит, что не представляет совместной работы с сохранившей должность главой администрации Вильнюсского самоуправления А.Вайткунскене и намерен повторно предложить совету Вильнюсского самоуправления ее уволить.

"Во всяком случае я настроен без сомнения представить вопрос об этом, чтобы эта работа шла так, как мне хочется, чтобы она шла быстро, прозрачно и была обращена в будущее. Общение я с трудом представляю, как и с трудом представляю, как может какой-то сотрудник, утратив политическое доверие, притвориться, что может продолжать нормально и по-деловому работать", - сказал мэр журналистам в самоуправлении.

Глава администрации, вступившая в словесную перепалку с мэром после выраженной ей горсоветом поддержки, обратилась к Р.Шимашюсу, утверждая, что готова "позитивно сотрудничать" и решать все разногласия. Это ее предложение показалось Р.Шимашюсу "натянутым и неискренним".

А.Вайткунскене также обвинила мэра в давлении на нее с тем, чтобы она ушла с должности по собственному желанию, и процитировала его СМС-сообщения "Одумайся, пока не поздно" и "Поздно. Даю тебе время подумать до завтрашнего утра".